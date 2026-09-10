काशी में कराया ऑनलाइन नारायण बलि-त्रिपिंडी श्राद्ध, VIDEO

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रूस की निवासिनी नीना ने अपने पिता एण्ड्रे और रूस-यूक्रेन युद्ध में मृत आत्माओं की शांति एवं मोक्ष की कामना से काशी में नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध कराया। रूस में रहकर नीना अपनी मित्र ईन्गा के साथ ऑनलाइन माध्यम से पूरे अनुष्ठान में जुड़ी रहीं। अमावस्या के अवसर पर पिशाचमोचन तीर्थ क्षेत्र में सुबह 11 बजे शुरू हुआ अनुष्ठान शाम पांच बजे तक चला।

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