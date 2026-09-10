अब्दुल हमीद को किया नमन: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बोले- अदम्य साहस से सीख लें युवा; प्रेरणा लेने की अपील की

17 गोलियां लगने के बाद भी नहीं मानी हार : परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह

परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने कारगिल युद्ध की अपनी वीरगाथा सुनाई। उन्होंने बताया कि युद्ध के दौरान उन्हें 17 गोलियां लगीं। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के बाद करीब 300 शहीद जवानों के परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और मदद का प्रयास किया।



अब्दुल हमीद के नाम पर जिले में भर्ती निकालने की मांग

आयोजक वीर अब्दुल हमीद के पौत्र जमील आलम ने उनके नाम पर जिले में अलग भर्ती निकालने की मांग की। साथ ही गाजीपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाने की मांग की गई। वहीं गाजीपुर में प्रस्तावित सैनिक स्कूल को जल्द शुरू कराने की मांग रखी गई।



गर्व से चौड़ा हो गया सीना

कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद पर बनी पांच मिनट की बनी फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। फिल्म के माध्यम से रणभूमि में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की वीरता, अदम्य साहस व शौर्य का सजीव चित्रण किया गया। इसे देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसके साथ ही उनके पूरे जीवनकाल की झलकियों को प्रमुख दृश्यों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।