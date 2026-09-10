बिजली गिरने से किशोर की मौत: सोनभद्र में दंपती समेत सात झुलसे, मेडिकल कॉलेज रेफर; सभी का उपचार शुरू

रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के दुपटिया गांव निवासी रामलाल (38), उनकी पत्नी संगीता (33), बैजनाथ गांव निवासी दीपक (18) और राजन (19) भीखमपुर गांव में एक खेत में धान की निराई कर रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से चारों झुलस गए। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज लोढ़ी भेज दिया गया।



तीसरी घटना मांची थाना क्षेत्र के काशी गांव में हुई। यहां सोनिया (62) और रीता (32) घर से कुछ दूरी पर खेत में छावनी के नीचे बैठी थीं। अचानक बिजली गिरने से दोनों झुलस गईं। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां दोनों का उपचार चल रहा है।