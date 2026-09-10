पायलट की तबीयत बिगड़ी: मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट अटकी, बाबतपुर एयरपोर्ट के एसएचए में यात्रियों का हंगामा

बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार को मुंबई जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E-6544 के उड़ान भरने से पहले ही पायलट की तबीयत खराब होने से स्थिति बिगड़ गई। पायलट ने विमान संचालित करने में असमर्थता जताई, जिसके बाद उड़ान को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई। उस समय विमान में बोर्डिंग शुरू नहीं हुई थी और यात्री टर्मिनल भवन के सिक्योरिटी होल्ड एरिया में बोर्डिंग का इंतजार कर रहे थे।

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जानकारी के अनुसार, मुंबई के लिए निर्धारित उड़ान की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान यात्रियों को पायलट की तबीयत खराब होने और उसके विमान उड़ाने में असमर्थ होने की जानकारी मिली। अचानक सामने आई इस स्थिति से एसएचए में यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। उड़ान में देरी की आशंका को लेकर यात्रियों ने एयरलाइन की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।