{"_id":"6a9b06a90a7076794f01ca1e","slug":"video-inspector-shivakant-mishra-sang-krishna-bhajan-on-janmashtami-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जन्माष्टमी पर इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने गाया कृष्ण भजन; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिगरा थाना इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन प्रस्तुत किया। उनकी मधुर प्रस्तुति ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। पुलिस अधिकारी के इस अंदाज की लोगों ने सराहना की। जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने भजन का आनंद लिया और इंस्पेक्टर के गायन की प्रशंसा की।

... और पढ़ें