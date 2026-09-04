गाजीपुर: 2024 का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले गंगा का जलस्तर स्थिर, लो-लैंड व निचले इलाके लबालब; दुश्वारियां बरकरार

खेतों में तीन फीट तक पसरा पानी, गौरहट-तेतारपुर का रास्ता बंद

गंगा व गोमती के बाढ़ से गौरहट, तेतारपुर, गोरखा और गौरी में जनजीवन अस्त-व्यस्त है। करीब 1500 बीघा फसल पानी में डूबने से किसानों को नुकसान हुआ है। गौरहट और तेतारपुर को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। इससे ग्रामीणों को गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए करीब चार किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।



खेतों में कई दिनों से पानी भरा होने के कारण दलहन और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। मूंग, अरहर, उड़द, बाजरा, धान और तिल समेत कई फसलें पानी में डूब गई हैं। गौरी गांव के किसान अपनी फसलों का हाल देखने के लिए घुटने से ऊपर पानी में होकर पक्की सड़क तक पहुंच रहे हैं। पानी के बीच से होकर किसानों को खेतों तक जाना पड़ रहा है।



गोमती नदी से घिरे गौरहट गांव में भी बाढ़ का पानी अब गांव के आसपास भरने लगा है। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से भुजाड़ी मल्लाह बस्ती के करीब 35 घरों के लोगों को भी बाढ़ और कटान का डर सताने लगा है। गंगा के बाढ़ से खरौना, कुसहीं, हथौड़ा, पटना, छपरा और मंझरिया समेत कई गांव प्रभावित हैं। खेतों और खलिहानों में पानी पहुंचने के कारण किसान अनाज और अन्य जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं।