काशी में हवालात रहे खाली: श्रीकृष्ण की झांकियों ने मोहा, पुलिस लाइन और थानों में उल्लास; बच्चों ने किए डांस

जन्माष्टमी का पर्व पुलिस लाइन और विभिन्न थानों में शुक्रवार की रात धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लिया। पुलिस परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। भगवान कृष्ण की झांकियां सजाई गईं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुलिसकर्मियों के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। उत्सव के चलते पूरे दिन पुलिस लाइन और थानों में शांति बनी रही।

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जन्माष्टमी के दिन थाने के हवालात खाली रहे। यह स्थिति अपराधों में कमी और शांतिपूर्ण माहौल का संकेत देती है। पुलिसकर्मियों ने भी इस अवसर पर तनावमुक्त होकर पर्व का आनंद लिया। जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्यों के साथ-साथ पर्व की खुशियों को भी साझा किया। पुलिस लाइन और थानों में बच्चों और महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने पुलिस लाइन में आए अतिथियों का स्वागत किया।जिला जज संजीव शुक्ला, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्रा दयालु, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, पिंडरा विधायक डॉ. अवधेश सिंह, अजगरा विधायक टी. राम, एडीजी जोन नवीन अरोरा, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा, डीसीपी काशी गौरव बंशवाल, डीसीपी लाइन प्रमोद कुमार, डीसीपी गोमती नीतू, एडीसीपी लाइन वैभव बांगर, एडीसीपी लिपि नगायच, एसीपी लाइन गौरव कुमार, एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान, एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह, एसीपी शुभम जैन आदि रहे।