संत नरहरि स्मृति द्वार की मांग पर स्वर्णकार समाज का जोरदार विरोध प्रदर्शन;video

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वाराणसी शहर में मंगलवार को स्वर्णकार समाज ने मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समाज के सदस्यों ने संत नरहरि स्मृति द्वार के निर्माण की मांग उठाई। अपनी मांगों को अनसुना किए जाने पर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ शहनाई बजाकर अनोखे ढंग से विरोध जताया। स्वर्णकार समाज के लोग मुख्यालय पर एकत्रित हुए। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संत नरहरि ने समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उनके सम्मान में एक स्मृति द्वार का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। समाज के नेताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में स्मृति द्वार के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करने की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के कारण मुख्यालय के आसपास कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।

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