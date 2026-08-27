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युवक ने खुद को लगाई आग: डांट से नाराज होकर खुद पर पेट्रोल छिड़का, मंदिर के पीछे उठाया खौफनाक कदम; रेफर

Thu, 27 Aug 2026 10:36 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 27 Aug 2026 10:36 PM IST
सार

जौनपुर में घर की डांट से नाराज युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। घर में विवाद के बाद वह साइकिल से निकला था और बंबावन में घटना को अंजाम दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार, युवक शराब का आदी था और चोरी को लेकर परिजन डांटते थे।

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Youth on fire in jaunpur Angered scolding doused himself with petrol and took drastic step behind temple
मौके पर खड़ी पुलिस की गाड़ी। - फोटो : संवाद

विस्तार
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केराकत कोतवाली क्षेत्र के थानागद्दी गांव निवासी एक युवक ने बुधवार को घर में डांट से नाराज होकर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। बम्बावन गांव के समीप हुई घटना में युवक करीब 25 प्रतिशत झुलस गया। आग की चपेट में आने के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से उसे केराकत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के बर्न विभाग रेफर कर दिया।

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थानागद्दी गांव निवासी विजय बहादुर विश्वकर्मा ने बताया कि उनका पुत्र कल्लू विश्वकर्मा बुधवार को घर में हुए विवाद के बाद साइकिल लेकर बाहर निकल गया था। परिवार के लोगों को कुछ देर बाद ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी मिली कि कल्लू ने बम्बावन गांव स्थित संभल ब्रह्म बाबा मंदिर के पीछे परमानंद मिश्रा की मशीन के पास पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली है।

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस बुलाकर झुलसे युवक को केराकत सीएचसी भेजा। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरुण कन्नौजिया ने बताया कि कल्लू करीब 25 प्रतिशत झुलसा है। उसकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल के बर्न विभाग रेफर किया गया।

केराकत कोतवाली प्रभारी अमरेंद्र पांडेय ने बताया कि कल्लू शराब का आदी है। परिजनों के अनुसार वह घर में छोटी-मोटी चोरियां भी कर लेता था। इसी बात को लेकर परिवार के लोग उसे अक्सर डांटते थे। बुधवार को भी इसी मुद्दे को लेकर घर में विवाद हुआ था। इसके बाद वह साइकिल लेकर घर से निकल गया और कुछ समय बाद उसके आग लगाने की सूचना मिली।

पुलिस के अनुसार घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और युवक की आदतों से जुड़ी परिस्थितियां सामने आई हैं। फिलहाल मामले में किसी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटा रही है।

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