युवक ने खुद को लगाई आग: डांट से नाराज होकर खुद पर पेट्रोल छिड़का, मंदिर के पीछे उठाया खौफनाक कदम; रेफर

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस बुलाकर झुलसे युवक को केराकत सीएचसी भेजा। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरुण कन्नौजिया ने बताया कि कल्लू करीब 25 प्रतिशत झुलसा है। उसकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल के बर्न विभाग रेफर किया गया।



केराकत कोतवाली प्रभारी अमरेंद्र पांडेय ने बताया कि कल्लू शराब का आदी है। परिजनों के अनुसार वह घर में छोटी-मोटी चोरियां भी कर लेता था। इसी बात को लेकर परिवार के लोग उसे अक्सर डांटते थे। बुधवार को भी इसी मुद्दे को लेकर घर में विवाद हुआ था। इसके बाद वह साइकिल लेकर घर से निकल गया और कुछ समय बाद उसके आग लगाने की सूचना मिली।



पुलिस के अनुसार घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और युवक की आदतों से जुड़ी परिस्थितियां सामने आई हैं। फिलहाल मामले में किसी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटा रही है।