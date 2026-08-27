किशोर को अगवा किया: शोर मचाने पर दो किमी दूर ले जाकर छोड़ा, भीड़ देख भागे बदमाश; सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड

बताया गया कि दोनों युवक बच्चे को लेकर गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बच्चे को पहचान लिया। बच्चे की पहचान होने की जानकारी युवकों को हुई तो वे उसे फोरलेन पर ही छोड़कर बाइक से भाग निकले। बाद में बच्चे ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद जावेद अख्तर ने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।



वहीं, कोपागंज थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह ने घटना को बच्चों के बीच विवाद से जुड़ा बताया। उनका कहना है कि बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी वजह से दूसरे मोहल्ले के युवक बच्चे को बाइक पर बैठाकर कहीं ले जा रहे थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी।