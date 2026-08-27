श्रेया उपाध्याय हत्याकांड: मुख्य आरोपी विवेक के पिता गिरफ्तार, बेटा अब भी फरार; संभावित ठिकानों पर दबिश जारी

पुलिस ने बताया कि जांच और विवेचना के दौरान रामसहाय की भूमिका सामने आने के बाद उसे वांछित आरोपी बनाया गया। इसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। बृहस्पतिवार को सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने उसे जमुआ तिराहा रेलवे क्रॉसिंग के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक दयाराम, उपनिरीक्षक आनंद कुमार पांडेय, उपनिरीक्षक रामविलास यादव, कांस्टेबल मन्तोष शाह, रिजर्व कांस्टेबल सुधाकर और हेड कांस्टेबल चालक सुनील कुमार सिंह शामिल रहे।



मालूम हो कि 18 अगस्त को राजातालाब थाना क्षेत्र के मरुई गांव निवासी 22 वर्षीय श्रेया उपाध्याय लापता हुई थी। परिजनों की तलाश के बीच 20 अगस्त को उसका शव रोहनिया थाना क्षेत्र के बच्छाव पश्चिमपुरा में बरामद हुआ था। मामले में राजातालाब थाने में मुकदमा अपराध संख्या 157/2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस में केस दर्ज किया गया है।



श्रेया की हत्या के मामले में विवेक चौबे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। रामसहाय की गिरफ्तारी के बाद अब विवेक तक पहुंचने के लिए पुलिस जांच और तेज होने की उम्मीद है।