बिजली गिरने से दो की मौत: बारिश के दौरान खेत में दर्दनाक हादसा, सात लोग घायल; चार को जिला अस्पताल किया रेफर

बाल-बाल बची महिला

ठेकमा के लसड़ा कला गांव में रामभुवन सिंह के खेत में कई दिनों से धान की निराई का काम चल रहा था। कुल नौ महिलाएं सुबह करीब नौ बजे निराई करने के लिए गई थीं। दोपहर में अचानक तेज चमक के साथ बिजली गिरी, जिसमें आठ महिलाएं बुरी तरह झुलस गईं। धान के खेत में महिलाओं के साथ गांव की गीता भी गई हुई थी। निराई के दौरान हल्की हवा चलने के साथ फुहारें पड़ने लगीं। अभी लोग घर जाने की सोच ही रहे थे कि तभी बिजली गिर गई। गीता बाल-बाल बच गई, लेकिन वह बदहवास थी। घटना के करीब एक घंटे बाद वह ठेकमा सीएचसी पहुंची। उस दौरान उसका बीपी बढ़ा हुआ था। गीता ने बताया कि इतनी तेज आवाज हुई कि लगा, जैसे पूरा आसमान वहीं गिर गया हो।