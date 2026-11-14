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बाबा कालभैरव और श्रीकाशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के बाद संभाला नगर आयुक्त का पदभार, VIDEO
वाराणसी के नए नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया। बाबा कालभैरव और श्रीकाशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद सिगरा स्थित कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बेहतर सफाई, सीवर समस्या के समाधान और जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता बताया। विकास परियोजनाओं और आगामी देव दीपावली की तैयारियों पर भी विशेष नजर रहेगी।
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