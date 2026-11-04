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नमो घाट पर सजा स्वदेशी हुनर का मंच, मिट्टी के दीये और बर्तन बनाते दिखे कुम्हार

किशन चौबे

Updated Wed, 04 Nov 2026 05:07 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 05:07 PM IST







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नमो घाट पर खादी ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कुम्हारों ने मिट्टी के दीये और बर्तन बनाकर अपनी पारंपरिक कला और हुनर का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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