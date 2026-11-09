वाराणसी में हादसे: दो युवकों की मौत, बाइक की टक्कर से मजदूर ने तोड़ा दम; अज्ञात वाहन ने राहगीर को कुचला

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भिजवाया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मृतक के भाई राजकुमार ने बताया कि सुनील तीन भाइयों में सबसे छोटा था। परिवार में पत्नी नीलू देवी, एक बेटा और एक बेटी हैं। उसकी मौत की खबर मिलते ही पिता बैजू साहनी, मां जोखनिया देवी और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।



दूसरी घटना शहावाबाद की है। यहां सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया। हालांकि, काफी प्रयास के बाद भी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के अनुसार, मृतक देखने से मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है।



प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बीकापुर में घटनास्थल से बरामद बाइक के नंबर के आधार पर उसके मालिक और चालक का पता लगाया जा रहा है। वहीं, दूसरे मृतक की पहचान कराने का प्रयास जारी है।