वाराणसी में दो विवाहिताओं की मौत: शरीर पर चोट के निशान, ससुरालियों पर हत्या का आरोप; चिकित्सक ने की लापरवाही
वाराणसी के लोहता और चौबेपुर थाना क्षेत्रों में दो विवाहिताओं की मौत के मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों घटनाओं के बाद परिजनों की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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लोहता बाजार के इस्लामपुर कस्बे में रविवार को 22 वर्षीय विवाहिता अफसाना बानो की मौत हो गई। ससुराल पक्ष का कहना है कि इंडक्शन चूल्हे पर पानी गर्म करते समय करंट लगने से उसकी मौत हुई है। वहीं, मृतका के पिता ने दहेज के लिए मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है।
अफसाना के पिता सरफुद्दीन मंसूरी के अनुसार, उनकी बेटी की शादी 14 अगस्त 2026 को इस्लामपुर निवासी सेराज के साथ हुई थी। उन्होंने सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति सेराज, जेठ निसार और मेराज, सास मेहरुनिशा तथा ननद सबिना बानो दहेज के लिए अफसाना के साथ मारपीट करते थे। पिता का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या करने के बाद करंट लगने से मौत होने की कहानी गढ़ी है।
मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अभिजीत सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराया। टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, मृतका के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। मृतका के पिता की तहरीर पर पति समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
इलाज के दौरान विवाहिता की मौत, चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप
चौबेपुर क्षेत्र के सिंहवार गांव निवासी विवाहिता की रविवार भोर में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका के भाई दिनेश कुमार निवासी उमरहां ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
सिंहवार गांव निवासी कृष्ण कुमार की पत्नी मुन्नी देवी (34) शनिवार दोपहर करीब दो बजे उल्टी आने से बीमार हो गईं। परिजन उन्हें इलाज के लिए उमरहां स्थित डॉ. अनुज कुमार पांडेय के क्लीनिक पर ले गए। आरोप है कि चिकित्सक ने उन्हें इंजेक्शन लगाया। इसके कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। अचानक हुई घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई। थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के कारणों का पता चल सकेगा।