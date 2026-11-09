छह विमान निरस्त रहीं: दीपावली के दिन भी आठ उड़ानें लेट, त्योहार पर समय से नहीं पहुंच पाए यात्री; परेशानी

त्योहारों पर विशेष ट्रेन चलने से यात्रियों को मिलेगी राहत

रेलवे की ओर से त्योहारों पर भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे दूर दराज से घर आने वालों को राहत होगी। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन नंबर 09473 साबरमती-मुजफ्फरपुर त्योहार स्पेशल ट्रेन 14 नवंबर को शाम सात बजे कलोल स्टेशन से चलेगी। कई स्टेशन होते हुए यह ट्रेन दूसरे दिन मारवाड़, अजमेर, जयपुर, आगरा, कानपुर, ज्ञानपुर होते हुए बनारस स्टेशन शाम 7.50 बजे आएगी। यहां से निकलकर तीसरे दिन मुजफ्फरपुर सुबह 4.30 बजे पहुंचेगी।



वापसी में 09474 मुजफ्फरपुर-साबरमती अनारक्षित त्यौहार विशेष गाड़ी 9 और 16 नवम्बर को मुजफ्फरपुर से सुबह 7.30 बजे चलकर हाजीपुर, सोनपुर, बलिया, औड़िहार से चलकर वाराणसी में दोपहर बाद 3.37 बजे आएगी। इसके बाद बनारस, ज्ञानपुर रोड, कानपुर सेंट्रल सहित अन्य स्टेशन होते हुए दूसरे दिन शाम 5 बजे साबरमती पहुंचेगी।