आबोहवा खराब: पिछले साल 191 था एक्यूआई, इस बार 224 पहुंचा, 33 अंक अधिक प्रदूषित हुई काशी की हवा

आतिशबाजी और बढ़ती धूल के बीच दीपावली पर काशी की आबोहवा पिछले साल के मुकाबले अधिक प्रदूषित रही। पिछले साल दीपावली के दिन 20 अक्तूबर को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) करीब 191 दर्ज किया गया था, जबकि इस बार आठ नवंबर को यह बढ़कर 224 पहुंच गया। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार दीपावली पर एक्यूआई में 33 अंकों की बढ़ोतरी हुई। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो प्रदूषण सूचकांक करीब 17.3 फीसदी अधिक रहा।

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नवंबर की शुरुआत से ही शहर की हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। एक और दो नवंबर को एक्यूआई 100 से नीचे रहा, लेकिन तीन नवंबर से इसमें तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो गई। महज छह दिनों में एक्यूआई 85 से बढ़कर 224 पहुंच गया। इस दौरान हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी से निकलकर मध्यम और फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई। शहर के मलदहिया और भेलूपुर इलाके में स्थिति और चिंताजनक रही। यहां एक्यूआई 250 के पार दर्ज किया गया।