राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में 205 बच्चों को निशुल्क स्वर्णप्राशन कराया गया

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वाराणसी में राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं चिकित्सालय, चौकाघाट में निशुल्क स्वर्णप्राशन कैम्प आयोजित हुआ। यह आयोजन 08 सितंबर 2026 मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में किया गया। इसमें कुल 205 बच्चों को स्वर्णप्राशन की बूंदें पिलाई गईं। कैम्प की शुरुआत सुबह 08.00 बजे हुई। कॉलेज के प्राचार्य दिनेश कुमार मौर्य ने धन्वंतरि पूजन किया। उन्होंने स्वयं बच्चों को स्वर्णप्राशन की बूंदें पिलाईं। संस्था के कौमारभृत्य (शिशु एवं बालरोग) विभाग ने इस कैम्प का आयोजन किया। पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसके आयोजन में सौजन्य प्रदान किया। विभाग के शिशु एवं बालरोग विशेषज्ञ विनोद कुमार स्वामी, आशीष कुमार गराई, अश्विनी कुमार गुप्ता और रुचि तिवारी ने कैम्प में सक्रिय भूमिका निभाई। इंटर्न तैयबा अशरफ, ऋतिक चौधरी, नेहा गुप्ता, दिव्या पांडेय और मानसी साहू ने भी सहभागिता की। कॉलेज कर्मचारी संजय अहमद ने कैम्प को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग प्रदान किया। स्वर्णप्राशन कैम्प की अगली तिथि 05 अक्तूबर 2026 सोमवार निर्धारित की गई है।

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