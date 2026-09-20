ढाई लाख की पुट्टी के नीचे एक करोड़ की शराब: 'पुष्पा' बनना पड़ गया भारी, पांच तस्कर गिरफ्तार; लोकेशन का खेल

अलीनगर थाना पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने अंतरराज्यीय शराब तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। सिंघीताली पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पुट्टी की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही 775 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब की कुल मात्रा 6935 लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपये से अधिक है। पुलिस ने ट्रक और आगे चल रही ब्रेजा कार से पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है।

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सीओ अरूण सिंह ने बताया कि पुलिस टीम सिंघीताली पुल के पास एनएच-19 पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने ट्रक संख्या यूपी 22 एटी 0085 को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि चालक ने पुलिस टीम को देखकर ट्रक को रोकने के बजाय चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाते हुए ट्रक की घेराबंदी कर उसे रोक लिया।