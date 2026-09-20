वाराणसी: अक्तूबर में पीएम करेंगे गंजारी स्टेडियम का उद्घाटन, नवंबर में हो सकता है पहला रणजी मुकाबला; जानें खास

हालांकि, हाल की क्रिकेट रिपोर्टों के मुताबिक, गंजारी स्टेडियम पूरी तरह तैयार होने के बाद अक्तूबर-नवंबर में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला कराए जाने की संभावना है। इस मैच के जरिये नई पिच, आउटफील्ड और स्टेडियम की दूसरी व्यवस्थाओं को परखने की योजना बताई जा रही है। इसके बाद अगले साल महिला प्रीमियर लीग के मुकाबलों की मेजबानी के लिए भी वाराणसी का नाम सामने आया है।



गंजारी में बनने वाला स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। 2026-27 के अंतरराष्ट्रीय घरेलू सत्र में नवंबर में टीम इंडिया का वाराणसी मैच निर्धारित नहीं है। दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू शृंखला के मुकाबले दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, राजकोट, कटक और पुणे में रखे गए हैं। इसलिए गंजारी में नवंबर के संभावित मैच को रणजी ट्रॉफी के घरेलू मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है।