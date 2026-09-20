फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi PM modi to inaugurate Ganjari Stadium in October first Ranji match likely in November here highlights

वाराणसी: अक्तूबर में पीएम करेंगे गंजारी स्टेडियम का उद्घाटन, नवंबर में हो सकता है पहला रणजी मुकाबला; जानें खास

Sun, 20 Sep 2026 05:02 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 20 Sep 2026 05:02 PM IST
सार

वाराणसी के गंजारी स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन अक्तूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर में स्टेडियम में पहला रणजी मुकाबला होने की संभावना है। स्टेडियम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उद्घाटन के बाद यहां बड़े क्रिकेट आयोजनों की शुरुआत के साथ पूर्वांचल को नया खेल केंद्र मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन
Varanasi PM modi to inaugurate Ganjari Stadium in October first Ranji match likely in November here highlights
गंजारी स्टेडियम में त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट्स। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का इंतजार अब खत्म होने की ओर है। अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों स्टेडियम के उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की टीम स्टेडियम का निरीक्षण करेगी। 

विज्ञापन


विज्ञापन


सब कुछ मानकों के अनुरूप रहा तो नवंबर में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला यहां कराया जा सकता है। हालांकि, बीसीसीआई ने अभी गंजारी में मैच की तारीख और आधिकारिक वेन्यू की घोषणा नहीं की है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक गंजारी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब अपने पहले क्रिकेट मुकाबले की मेजबानी की तरफ बढ़ रहा है। स्टेडियम का निर्माण अंतिम चरण में है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसके उद्घाटन की तैयारी है। उद्घाटन के बाद बीसीसीआई की निरीक्षण टीम मैदान, पिच, दर्शक सुविधाओं, खिलाड़ियों की व्यवस्थाओं और अन्य क्रिकेट संबंधी इंतजामों को परखेगी। बीसीसीआई ने 2026-27 के घरेलू क्रिकेट सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 

इस सत्र में कुल 1,788 मुकाबले खेले जाने हैं। रणजी ट्रॉफी को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। बीसीसीआई के आधिकारिक कार्यक्रम में रणजी ट्रॉफी का पूरा सत्र शामिल है। फिलहाल मुकाबले के लिए आधिकारिक स्थल के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

हालांकि, हाल की क्रिकेट रिपोर्टों के मुताबिक, गंजारी स्टेडियम पूरी तरह तैयार होने के बाद अक्तूबर-नवंबर में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला कराए जाने की संभावना है। इस मैच के जरिये नई पिच, आउटफील्ड और स्टेडियम की दूसरी व्यवस्थाओं को परखने की योजना बताई जा रही है। इसके बाद अगले साल महिला प्रीमियर लीग के मुकाबलों की मेजबानी के लिए भी वाराणसी का नाम सामने आया है। 

गंजारी में बनने वाला स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। 2026-27 के अंतरराष्ट्रीय घरेलू सत्र में नवंबर में टीम इंडिया का वाराणसी मैच निर्धारित नहीं है। दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू शृंखला के मुकाबले दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, राजकोट, कटक और पुणे में रखे गए हैं। इसलिए गंजारी में नवंबर के संभावित मैच को रणजी ट्रॉफी के घरेलू मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed