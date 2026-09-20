वंदे भारत एक्सप्रेस में हादसा: पेंटो ओएचई में फंसकर टूटा, डेढ़ घंटे खड़ी रही ट्रेन; यात्रियों में नाराजगी

सूचना मिलने के बाद आरपीएफ, टीआरएस, टीआरडी और कैरेज एंड वैगन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आरपीएफ निरीक्षक अनिता कुमारी भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए टीम के साथ पहुंचीं। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई। ट्रेन के लंबे समय तक खड़े रहने से यात्रियों में नाराजगी भी देखने को मिली।



घटना की जानकारी पर एडीआरएम कुलदीप, स्टेशन अधीक्षक एसके सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की देखरेख में टीआरडी कर्मचारियों ने ट्रेन में फंसे टूटे पेंटो को नीचे उतारा और उसे तार से बांध दिया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोपहर 14:38 बजे ट्रेन को आगे वाराणसी के लिए रवाना किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में ट्रेन को प्लेटफार्म से पास कराया गया।



हादसे में ओएचई तार भी क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन के रवाना होने के बाद रेलवे कर्मचारियों ने ओएचई की मरम्मत का काम शुरू किया। मरम्मत पूरी होने के बाद प्लेटफार्म नंबर तीन से ट्रेनों का आवागमन सामान्य कराया गया। रेलवे अधिकारियों ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।