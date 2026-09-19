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गौ माता की पूजा की, गुड़ और केले खिलाए; VIDEO

Sat, 19 Sep 2026 08:34 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:34 PM IST
Worshipped sacred cow and fed her jaggery and bananas
सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को जिले में गौ सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। डीएम चर्चित गौड़ ने रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका परिषद स्थित गौ संरक्षण केंद्र पहुंचकर गौ माता की पूजा-अर्चना की। गौ माता को गुड़ व केले खिलाए। इसके बाद उन्होंने गौशाला की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
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