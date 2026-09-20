Sonebhadra News: गौ माता की पूजा की, गुड़ और केले खिलाए
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:41 AM IST
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सोनभद्र। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को जिले में गौ सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका परिषद स्थित गौ संरक्षण केंद्र पहुंचकर गौ माता की पूजा-अर्चना की। उन्होंने गौ माता को गुड़ और केले भी खिलाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने गौशाला की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गौ संरक्षण केंद्र में चारा, राशन और पोषण सामग्री की स्थिति देखी। सामग्री पर्याप्त मिलने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने गौ आश्रय स्थलों में साफ-सफाई, पर्याप्त चारा-पानी और पोषण की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गौवंश का संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही हैं। जल्द ही अन्य गौ आश्रय स्थल भी तैयार होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निराश्रित और छुट्टा घूमने वाले पशुओं को अभियान चलाकर पकड़ने के निर्देश दिए। इन पशुओं को गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाएगा। इससे किसानों को फसलों की सुरक्षा में होने वाली परेशानी कम होगी। उन्होंने पशुओं की देखभाल में लापरवाही न बरतने पर जोर दिया।
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