Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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जन आरोग्य मेला : रॉबर्ट्सगंज स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। सुबह 10 बजे

सम्मेलन : रॉबर्ट्सगंज रामलीला मैदान में सवर्ण महासम्मेलन में समाज के हित, अधिकार, विकास समेत अन्य मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी। सुबह 10 बजे

सम्मेलन : रॉबर्ट्सगंज स्थित वाटिका में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। सुबह 11 बजे

शिविर : पति-पत्नी के बीच विवादों के समाधान के लिए रॉबर्ट्सगंज महिला थाना परिसर में परिवार परामर्श शिविर। दोपहर 12 बजे।

योग प्रशिक्षण : बभनी स्थित शिव मंदिर परिसर में 25 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर। सुबह 6 बजे