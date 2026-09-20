Sonebhadra News: ककरी में 60 फीट ऊंचा बद्रीनाथ मंदिर थीम पंडाल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:35 AM IST
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अनपरा। शारदीय नवरात्र को लेकर अनपरा नगर क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार एनसीएल ककरी परियोजना के रामलीला मैदान में बद्रीनाथ मंदिर की थीम पर एक भव्य दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है। इसकी अधिकतम ऊंचाई करीब 60 फीट बताई जा रही है। विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा समितियों की ओर से पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। इस बार पंडालों को अलग-अलग मंदिरों का स्वरूप देने की तैयारी है। नगर क्षेत्र में नवरात्र के दौरान कुल 13 स्थानों पर दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें एनसीएल ककरी परियोजना का रामलीला मैदान, हिंडालको रेणुसागर पावर डिविजन का प्रेक्षागृह प्रांगण और बिड़ला मार्केट जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं। समितियां बैठक कर पूजा आयोजन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। दर्शन के लिए पर्याप्त जगह और आवागमन की व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य नवरात्र के दौरान भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को परेशानी से बचाना है। अधिकतर स्थानों पर सामान्य रूप से पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। यह आयोजन क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल पैदा करेगा। एनसीएल ककरी परियोजना के आवासीय परिसर स्थित रामलीला मैदान में बन रहा यह पंडाल विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। इसे बद्रीनाथ मंदिर की भव्य थीम पर तैयार किया जा रहा है। पंडाल का ढांचा बांस-बल्लियों के सहारे बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट होगी, जो इसे क्षेत्र के सबसे ऊंचे पंडालों में से एक बनाएगी। यह पंडाल श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। अनपरा नगर क्षेत्र में कुल 13 स्थानों पर दुर्गा पंडाल सजाए जाएंगे। इनमें एसएफ कॉलोनी, एसटीपी गरबंधा, मिट्ठू गेट, शिव मंदिर एवं राधाकृष्ण मंदिर पूर्वी परासी, पश्चिमी परासी, कहुआनाला, अनपरा तापीय परियोजना के बस स्टैंड और लालटावर भी शामिल हैं। सभी दुर्गा पूजा समितियां श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रख रही हैं। वे दर्शन और आवागमन की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित कर रही हैं। इन पंडालों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।
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