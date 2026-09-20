फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Encroachment blocks movement on the village access road; farmers unable to reach their fields

Sonebhadra News: अतिक्रमण कर बंद कर दिया चकरोड पर आवागमन, खेतों तक नहीं जा पा रहे किसान

Sun, 20 Sep 2026 12:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Encroachment blocks movement on the village access road; farmers unable to reach their fields
घोरावल तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर अ​धिकारियों को समस्याएं बताते फरियादी। स्रोत : सूचना वि
सोनभद्र। संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को जमीन विवाद से जुड़े मामलों की भरमार रही। ग्राम समाज और चकरोड की भूमि पर कब्जा, तालाब पर अतिक्रमण, फाटबंदी, पैमाइश से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा पहुंचीं। कुसुम्हां के ग्रामीणों ने 45 फीट के चकरोड का अतिक्रमण कर बंद करने का प्रार्थना पत्र सौंपा। चार तहसीलों में कुल 243 शिकायतें आईं, जिसमें 21 का मौके पर निस्तारण किया गया। रॉबर्ट्सगंज तहसील दिवस में पहुंचे कुसुम्हां के अनिल पांडेय, आरती, धनीता देवी, लचिया देवी, रामप्यारी, बिंदेश्वरी आदि का कहना था कि खेतों तक आने-जाने के लिए 45 फीट का चकरोड है। इस पर गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया है। इससे खेतों तक आने-जाने और ट्रैक्टर ले जाने में दिक्कत आ रही है। एडीएम वागीश शुक्ला ने राजस्व टीम को मौके पर भेजकर समाधान कराने के निर्देश दिए। बट बंतरा और रामगढ़ क्षेत्र के गांवों से आए किसानों ने विंध्य एक्सप्रेसवे में शामिल भूमि का मुआवजा दर बढ़ाने के लिए आवेदन दिया। यहां कुल 49 शिकायतें आईं, जिसमें आठ का निस्तारण किया गया। घोरावल तहसील में डीएम चर्चित गौड़ ने शिकायतें सुनीं। यहां 90 शिकायतों में आठ का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि चार मामलों के लिए टीमों को मौके पर भेजा गया। इस तरह कुल 12 मामलों का निस्तारण हुआ। डीएम ने भूमि विवाद के मामलों में स्थलीय जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाए। ओबरा में तहसीलदार, सीओ और नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में समाधान दिवस हुआ। 33 शिकायतों में चार का निस्तारण किया गया। वहीं दुद्धी में एसडीएम अशोक कुमार की अध्यक्षता में 71 शिकायतें सुनी गईं और पांच मामलों का निस्तारण हुआ। इस मौके पर एएसपी ऋषभ रुणवाल, तहसीलदार अंजनी गुप्ता, सीओ दुद्धी विनय प्रभाकर साहनी, हर्ष पांडेय, बीडीओ डॉ. जितेंद्र नाथ दुबे आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed