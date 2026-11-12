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भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा, कलम-दवात पूजन कर मांगी सुख-समृद्धि; VIDEO
यम द्वितीया के अवसर पर बुधवार की देर शाम को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सोनभद्र के तत्वावधान में भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज के मंदिर में कलम-दवात का पूजन विधि-विधान और श्रद्धा के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं महामंत्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने की।
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