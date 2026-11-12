{"_id":"6af5d46e48a6a13050099718","slug":"video-cyber-fraud-under-pretext-of-activating-inactive-jan-seva-kendra-id-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"निष्क्रिय जनसेवा केंद्र आईडी सक्रिय कराने के नाम पर साइबर ठगी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जनसेवा केंद्रों की निष्क्रिय पहचान संख्या को सक्रिय कराने के नाम पर यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल कर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दूसरे व्यक्तियों के दस्तावेजों पर फर्जी जनसेवा केंद्र आईडी बनाकर सत्यापन भी कराते थे। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मेविस टॉक ने जानकारी दी।

... और पढ़ें