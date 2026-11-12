फैंसी ड्रेस में रम्या, सांस्कृतिक परिधान में आयुषी प्रथम; VIDEO

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मारवाड़ी युवा मंच सोनभद्र एवं सोन महिला शाखा की ओर से बुधवार की शाम रॉबर्ट्सगंज राजस्थान भवन में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंच के सदस्यों और उनके परिवारों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में रम्या केजरीवाल ने प्रथम, आतिका अग्रवाल ने द्वितीय और कुहू जालान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नृत्य प्रतियोगिता में आद्या चौधरी प्रथम, निकिता जालान द्वितीय और आयशा अग्रवाल तृतीय स्थान पर रहीं।

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