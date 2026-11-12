यूपी: जनसेवा केंद्र की आईडी से करोड़ों की ठगी का खेल, जिला प्रबंधक समेत दो गिरफ्तार; निर्दोष को जाना पड़ा जेल

एएसपी मुख्यालय मेविस टॉक ने पुलिस लाइन सभागार में दोपहर बाद इस कामयाबी का खुलासा किया। बताया कि जिला सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) में नेटवर्क फीट इंजीनियर के पद पर तैनात जौनपुर निवासी प्रेमबहादुर यादव ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया कि उन्होंने निजी कार्य के लिए सीएससी आईडी बनवाई थी।



इसमें समस्या आने पर आईडी सक्रिय करने के लिए चुनार (मिर्जापुर) थाना क्षेत्र के उस्मानपुर निवासी व सीएससी ई गर्वनेंस इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन जिला प्रबंधक आशीष कुमार पांडेय (वर्तमान में आधार का काम कर रही वीएलएस कंपनी के जिला समन्वयक) को दिया था। आईडी को सक्रिय तो किया गया लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। गत दो जनवरी को गुजरात के वापी पुलिस और सात अप्रैल को हरियाणा के भिवानी पुलिस ने साइबर क्राइम की नोटिस भेजी तब पता चला कि उनकी आईडी का प्रयोग साइबर ठगी में किया जा रहा है।



प्रकरण की पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि इसके तार कई राज्यों से जुड़े हैं। निष्क्रिय आईडी को सक्रिय कर और नई आईडी के लिए आने वाले आवेदनों का दुरुपयोग कर फर्जी आईडी के जरिए साइबर फ्राड में मौजूदा जिला समन्वयक सारनाथ (वाराणसी) थाना क्षेत्र के नवापुरा निवासी अभय कुमार गौड़ भी शामिल हैं। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का एक सीएससी संचालक भी इसमें संलिप्त है।