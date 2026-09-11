सोनभद्र में 22 घंटे तक थमी एनएच की रफ्तार, VIDEO

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हाथीनाला थाना क्षेत्र के रीवा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार की रात नौ बजे हुए सड़क हादसे के बाद से लगा जाम शुक्रवार को भी बरकरार रहा। रात के साथ ही दिन में भी पुलिस और ट्रैफिक जवान जाम छुड़ाने के लिए पसीना बहाते रहे। कुछ देर के लिए राहत मिलने के बाद दोबारा भीषण जाम की स्थिति बनती रही। शाम को बारिश के बाद स्थिति और बिगड़ गई।

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