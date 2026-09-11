Sonebhadra News: ट्रक की चपेट में आने से परिचालक की मौत

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प्रतापगढ़ का रहने वाला गुल हसन अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) से रेणुकूट के बीच चलने वाली निजी बस में परिचालक था। रात में मुर्धवा से हाथीनाला के बीच वाहनों की लंबी कतार लगने के कारण मुर्धवा मोड़ पर म्योरपुर की तरफ से आने वाले बड़े वाहनों को रोक दिया गया था। इसके चलते उस मार्ग पर करीब एक किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लगी हुई थी। रात लगभग 11 बजे अंबिकापुर की तरफ से बस पहुंची तो उसके चालक ने भी जाम के कारण बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इस दौरान जाम की स्थिति जानने के लिए गुल हसन बस के पीछे की तरफ चला गया। उसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे से ट्रक का चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क किनारे खाई में जा गिरा। उसी के साथ परिचालक ट्रक के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पिपरी पुलिस मौके पर पहुंची और परिचालक को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा किया गया। शुक्रवार की भोर में चार बजे के करीब शव को बाहर निकाला जा सका।पिपरी के थाना प्रभारी राजेश जी चौबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोपहर में पहुंचे परिवार वालों ने घटना के संबंध में तहरीर दी है।