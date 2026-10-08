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एनएचएम संविदा कर्मियों ने समान कार्य का मांगा समान वेतन, कार्य बहिष्कार कर उठाई आवाज; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Thu, 08 Oct 2026 09:52 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 09:52 PM IST







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समान कार्य–समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया और सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना देकर आवाज उठाई। सिर्फ आपातकालीन सेवाओं में ही कर्मियों का सहयोग बना रहा। पीएचसी, सीएचसी पर भी धरना-प्रदर्शन करते हुए आवाज उठाई गई। ... और पढ़ें

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