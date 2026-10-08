राख लदी हाइवा का टायर फटने से पांच घायल, VIDEO

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बीजपुर-बखरिहवा मार्ग की खस्ताहाल सड़क और भारी वाहनों से उड़ने वाली धूल के विरोध में बुधवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जरहा गांव के टोला पोथीपाथर में राखड़ लदी हाइवा का टायर फटने से सड़क पर बिखरी गिट्टी के छिटकने से घर के सामने बैठे पांच लोग घायल हो गए।

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