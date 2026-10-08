यूपी: राख लदी हाइवा का टायर फटने से पांच घायल, ग्रामीणों ने लगाया जाम; छह घंटे तक वाहनों का आवागमन प्रभावित

जाम की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अविनाश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और छोटे व सवारी वाहनों का आवागमन शुरू कराया। बड़े वाहन करीब छह घंटे तक जाम में फंसे रहे। इसके बाद तहसील प्रशासन, एनटीपीसी रिहंद प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ग्रामीणों के साथ वार्ता हुई।



इसमें राखड़ परिवहन बंद गाड़ी (बलकर) से कराने, बखरिहवा से बीजपुर तक सड़क पर दोनों पालियों में पानी का छिड़काव कराने और बीजपुर-बखरिहवा मार्ग का निर्माण जल्द कराने पर सहमति बनी। इसके अलावा स्कूल समय में सुबह सात से नौ बजे और शाम छह से आठ बजे तक भारी वाहनों का संचालन बंद रखने पर भी सहमति बनी।



इन शर्तों पर सहमति बनने के बाद शाम तक यातायात सामान्य हो सका। वार्ता के दौरान नायब तहसीलदार अमजद अली खान, कानूनगो गंगा प्रसाद सिंह, एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक प्रदीप कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक धर्मेंद्र गिरी, म्योरपुर ब्लॉक प्रमुख मान सिंह गौड़, पूर्व जिला पंचायत सदस्य केदार यादव समेत अन्य मौजूद रहे।