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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   New Lions Club team takes oath Ajit Singh Bhandari becomes President

लायंस क्लब की नई टीम ने ली शपथ, अध्यक्ष अजीत सिंह भंडारी बने; VIDEO

Thu, 17 Sep 2026 10:30 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:30 PM IST
New Lions Club team takes oath Ajit Singh Bhandari becomes President
लायंस क्लब रॉबर्ट्सगंज का 51वां शपथ ग्रहण समारोह उत्साहपूर्वक एक होटल में आयोजित किया गया। मंडलाध्यक्ष उदय चंदानी के नेतृत्व में हुए समारोह में नई टीम के अध्यक्ष अजीत सिंह भंडारी, सचिव सुशील पाठक और कोषाध्यक्ष पवन कुमार जैन समेत पूरी कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह में उप मंडलाध्यक्ष प्रथम उमेश चंद्र कक्कड़, उप मंडलाध्यक्ष द्वितीय श्याम बाबू, पीडीजी लायन जेएन श्रीवास्तव और पीडीजी हरीश अग्रवाल ने नई टीम को शपथ ग्रहण कराया। कार्यक्रम में लायंस क्लब ओबरा और लायंस क्लब रॉबर्ट्सगंज कैमूर के सदस्यों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
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