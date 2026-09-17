लायंस क्लब की नई टीम ने ली शपथ, अध्यक्ष अजीत सिंह भंडारी बने; VIDEO

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लायंस क्लब रॉबर्ट्सगंज का 51वां शपथ ग्रहण समारोह उत्साहपूर्वक एक होटल में आयोजित किया गया। मंडलाध्यक्ष उदय चंदानी के नेतृत्व में हुए समारोह में नई टीम के अध्यक्ष अजीत सिंह भंडारी, सचिव सुशील पाठक और कोषाध्यक्ष पवन कुमार जैन समेत पूरी कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह में उप मंडलाध्यक्ष प्रथम उमेश चंद्र कक्कड़, उप मंडलाध्यक्ष द्वितीय श्याम बाबू, पीडीजी लायन जेएन श्रीवास्तव और पीडीजी हरीश अग्रवाल ने नई टीम को शपथ ग्रहण कराया। कार्यक्रम में लायंस क्लब ओबरा और लायंस क्लब रॉबर्ट्सगंज कैमूर के सदस्यों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

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