फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   3,229 families await Ayushman benefits.

Sonebhadra News: 3,229 परिवारों को आयुष्मान के लाभ का इंतजार

Fri, 18 Sep 2026 01:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
3,229 families await Ayushman benefits.
सोनभद्र। जिले में छह से अधिक सदस्यों वाले 3229 परिवार ऐसे हैं जिनके एक भी सदस्य का अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है। कुल 23256 लाभार्थी कार्ड के लाभ से वंचित पड़े हुए हैं। स्थिति को देखते हुए सीएमओ डॉ. रमेश कुमार मिश्र ने सभी सीएचसी अधीक्षक व पीएचसी प्रभारियों को पत्र जारी कर इसके लिए विशेष अभियान चलाने और प्रगति से रोजाना अवगत कराने का निर्देश दिया है। वहीं डीएसओ और डीपीआरओ को भी पत्र भेज जरूरी पहल के लिए कहा गया है। निर्गत किए गए पत्र में कहा गया है कि पात्र गृहस्थी (छह या अधिक सदस्य वाले सफेद राशन कार्डधारक) परिवारों एवं उनके सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है लेकिन अभी तक 3,229 परिवारों का कार्ड नहीं बन पाया है। ऐसे परिवारों के सदस्य आयुष्मान कार्ड न होने के कारण पात्र लाभार्थी योजना के तहत अनुमन्य निशुल्क उपचार की सुविधा से वंचित हो रहे हैं। सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने विकास खंड में विशेष आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान चलाते हुए नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के ऐसे सभी पात्र लाभार्थी, जिनके आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बन पाए हैं, उनका कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed