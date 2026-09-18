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Sonebhadra News: सेवा-संकल्प के साथ मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन

Fri, 18 Sep 2026 01:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:23 AM IST
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PM Modi's birthday celebrated with a pledge to serve.
रॉबर्ट्सगंज रामजानकी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हवन पूजन करते भाजपा के
सोनभद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बृहस्पतिवार को विकास भवन परिसर में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी लगाई गई। सेवा संकल्प अभियान-जन सेवा से देश सेवा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद और मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने फीता काटकर किया। इसके बाद प्रदर्शनी में पहुंचे सदर विधायक भूपेश चौबे ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों पर प्रदर्शित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों से संबंधित सामग्री देखी तथा अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने जनपदवासियों से प्रदर्शनी का अवलोकन करने और पात्रतानुसार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से जनहित में विभिन्न विकासपरक और जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने जनपदवासियों से प्रदर्शनी का अवलोकन करने की अपील की। इस मौके पर प्रभारी जिला सूचना अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय सिंह आदि मौजूद रहे।
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