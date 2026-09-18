फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Youth drowns after entering Ramsarovar pond to bathe; body recovered after five and a half hours.

Sonebhadra News: रामसरोवर तालाब में नहाने उतरा युवक डूबा, साढ़े पांच घंटे बाद मिला शव

Fri, 18 Sep 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Youth drowns after entering Ramsarovar pond to bathe; body recovered after five and a half hours.
रॉबर्ट्सगंज रामसरोवर तालाब में युवक के डूबने पर लगी भीड़। संवाद
सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह के पास रामसरोवर तालाब में बृहस्पतिवार की शाम नहाने के लिए उतरा एक युवक गहराई में जाने के कारण डूब गया। देर रात तक पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तकरीबन साढ़े पांच घंटे बाद नाै बजे उसका शव निकाला गया। उसकी तलाश के लिए वाराणसी से एसडीआरएफ टीम भी बुलाई गई। हमीद नगर निवासी आरिफ उर्फ पाशा (24) शाम चार बजे के करीब रामसरोवर तालाब पर नहाने के लिए गया हुआ था। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया। जब तक लोग उसे बचाने के लिए पहुंचते, वह गहराई में समा गया। तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अपराध निरीक्षक डीपी यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचकर और डूबे युवक की तलाश शुरू करा दी गई। एएसपी अनिल कुमार, सीओ रणधीर मिश्र ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। रात करीब साढ़े नाै बजे रेस्क्यू ऑपरेशन के दाैरान युवक का शव तालाब से बरामद हुआ। क्राइम इंस्पेक्टर डीपी यादव ने बताया कि युवक की लंबे समय तक तलाश की गई। इसके लिए वाराणसी से एसडीआरएफ की टीम को बुलावा भेजा गया था, लेकिन इससे पहले ही शव मिल गया। पिछले माह एक व्यक्ति की इसी तालाब में डूबने से मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed