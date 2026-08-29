{"_id":"6a92805c61d7b9386805ef7e","slug":"video-long-traffic-jam-on-diversion-route-causes-inconvenience-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"डायवर्जन मार्ग पर लगा लंबा जाम, हुई परेशानी; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने निकली बहनों की भीड़ की वजह से रॉबर्ट्सगंज नगर में डायवर्जन रूट पर लंबा जाम लग गया। रॉबर्ट्सगंज रेलवे क्रासिंग से रेलवे स्टेशन होते हुए बीएसएनएल आफिस से होते हुए दंडईत बाबा मंदिर तक जाम में लोग फंसे रहे। इसके साथ ही आरओबी निर्माण के लिए क्रासिंग के पश्चिम बनाए गए वैकल्पिक मार्ग पर भी दो पहिया वाहन सवार जाम में फंसे नजर आए। मौके पर किसी कर्मचारी की मौजूदगी नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रॉबर्ट्सगंज नगर में बढ़ौली चौक, मेन मार्केट, मेन चौक जाने वाले मार्ग, शीतला मंदिर चौक और धर्मशाला रोड समेत कई स्थानों पर भी जाम की स्थिति बनी रही।

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