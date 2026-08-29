राष्ट्रीय खेल दिवस: सात साल से कोच को तरस रहा बास्केटबॉल कोर्ट, हॉकी खिलाड़ियों को स्टेडियम की आस

सिर्फ इन खेलों के हैं कोच

जिला स्टेडियम में तीरंदाजी का हॉस्टल है। इस खेल के लिए महिला और पुरुष प्रशिक्षकों के साथ खेलो इंडिया के तहत भी एक प्रशिक्षक नियुक्त है। इसके अलावा एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल और वेटलिफ्टिंग के एक-एक कोच हैं। वहीं कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और जूडो-कराटे के लिए मैदान व कोर्ट होने के बावजूद प्रशिक्षक नहीं हैं। इन खेलों के कोच की मांग हर साल निदेशालय को भेजी जाती है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है।



सात साल से मिल रहा आश्वासन

हॉकी खिलाड़ियों की समस्या भी लंबे समय से बनी हुई है। करीब सात साल से खिलाड़ी चुर्क में पहाड़ी को समतल कर बनाए गए अस्थायी मैदान पर अभ्यास कर रहे हैं। जिला खेल समिति के सदस्य रहे स्वदीप श्रीवास्तव और हॉकी खिलाड़ी अमरजीत यादव के मुताबिक, कई बार हॉकी स्टेडियम की मांग उठाई जा चुकी है। वर्ष 2019 से पहले खिलाड़ी एक निजी कंपनी के परिसर में अभ्यास करते थे।



प्रबंधन की आपत्ति के बाद जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से हॉकी मैदान उपलब्ध कराने की मांग की गई। मैदान बनाने की पहल भी हुई, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। समतल और मानक के अनुरूप मैदान नहीं होने से खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान परेशानी होती है। एनआईएस कोच दिग्विजय सिंह ने बताया कि जिले में हॉकी के कई प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, लेकिन उचित मैदान नहीं होने से उनकी प्रतिभा प्रभावित हो रही है।