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मांगों को लेकर लेखपालों ने किया कार्य बहिष्कार, सीएम को भेजा ज्ञापन; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 03 Oct 2026 11:57 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 11:57 PM IST







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ओबरा। लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर शनिवार को ओबरा तहसील क्षेत्र के लेखपालों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। लेखपालों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। इसमें मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई। ... और पढ़ें

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