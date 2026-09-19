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राधाष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में लगा छप्पन भोग, हुआ भव्य श्रृंगार; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 19 Sep 2026 08:34 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 08:34 PM IST

रॉबर्ट्सगंज रामलीला मैदान स्थित बॉके बिहारी मंदिर में शनिवार को श्री रासलीला समिति के तत्वावधान में राधाष्टमी महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान राधारानी की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार कर विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया। मंदिर परिसर में पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। ... और पढ़ें

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