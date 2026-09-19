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श्रावस्ती में फूड इंस्पेक्टर पर शादी का झांसा देकर महिला सिपाही से संबंध बनाने का आरोप, अब विवाह से इनकार
श्रावस्ती में आबकारी विभाग में सिपाही महिला ने फूड इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला सिपाही का आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर ने शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। सगाई और शादी की तारीख तय होने के बाद अब शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित सिपाही ने संपूर्ण समाधान दिवस में एएसपी को शिकायती पत्र देकर प्रकरण की जांच व आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
देवरिया जिले की रहने वाली आबकारी विभाग में तैनात महिला सिपाही ने बताया कि उनके कमरे के पास ही अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिलरावा निवासी आदर्श प्रताप भी रहते हैं। आदर्श प्रताप फूड इंस्पेक्टर हैं। महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि आसपास रहने से दोनों की एक-दूसरे से पहचान हो गई। जिसके बाद एक जनवरी को आदर्श उनके घर आए और जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्होंने शादी का वादा किया। मार्च में वह गर्भवती हो गई और उन्होंने शादी करने का दबाव बनाया। जिसके बाद आदर्श ने दवा खिलाकर उनका गर्भपात करवा दिया। महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि 29 अप्रैल को आदर्श ने देवरिया में उनके साथ इंगेजमेंट कर ली। साथ ही सात दिसंबर 2026 को शादी की तारीख तय हुई। शादी की तारीख तय होने के बाद आदर्श ने उन्हें उनके कमरे में रहने का दबाव बनाया और लगातार शारीरिक संबंध बनाए। उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच आदर्श प्रताप ने शादी करने से मना कर दिया। महिला सिपाही ने बताया कि न्याय के लिए वह लगातार भटक रही हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
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