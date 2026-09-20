Shravasti News: श्रीलंकाइयों ने गंध कुटी में की विशेष फूल पूजा
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 20 Sep 2026 11:47 PM IST
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कटरा। बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती में रविवार को श्रीलंका से आए बौद्ध अनुयायियों ने गंध कुटी पर विशेष फूल पूजा की। बौद्ध भिक्षु धम्म दीप की अध्यक्षता में आयोजित पूजा में जगत कल्याण की कामना की गई। उन्होंने कहा कि पूजा में फूलों का विशेष महत्व है। इसकी सुगंध और सुंदरता मन को प्रफुल्लित करती है। बौद्ध सभा में उन्होंने धम्म की व्याख्या करते हुए कहा कि शरीर, वाणी और मन की पवित्रता ही धम्म है। तृष्णा-लोभ का त्याग, कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना और संसार की अनित्यता को समझना धम्म है। धम्म पर अमल करना आवश्यक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनुयायी मौजूद रहे।
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