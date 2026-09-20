Shravasti News: 10 दिवसीय एनसीसी प्रशिक्षण शिविर शुरू

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शिविर के दौरान कैडेटों को जिले के भौगोलिक क्षेत्र से परिचित कराने के साथ विभिन्न ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। सूबेदार मेजर विनय घोष ने बताया कि एनसीसी ''सी'' प्रमाण पत्र धारकों को सेना की भर्तियों में वरीयता मिलती है। कुछ निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले कैडेटों को सीधे अधिकारी स्तर के साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ती।कर्नल अनुराग गंगवार ने कहा कि एनसीसी शारीरिक व मानसिक संतुलन के साथ सामाजिक सरोकारों, परोपकार, आपदा प्रबंधन और प्राथमिक उपचार जैसी जीवनोपयोगी गतिविधियां सिखाती है। इस दौरान एडीएम अधिकारी गौरव तिवारी, ट्रेकिंग जेसीओ सुविक गुरुंग, सीएचएम दिलीप, विष्णु प्रताप सैनी, रोहिणी मिश्रा, बृजेश कुमार व प्रताप चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।