शाहजहांपुर: भाईदूज के लिए बाजार में बहनों की भीड़, खूब बिकी मिठाई और गोले

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शाहजहांपुर में भाईदूज पर बहनों ने बाजारों का रुख किया। गोले (नारियल) और मिठाई की खरीदारी के लिए दुकानों पर महिलाओं की भीड़ लगी रही। किराना दुकानों पर गोला 450 से 480 रुपये प्रति किलोग्राम बिका। व्यापारी विनय गुप्ता ने बताया कि भाईदूज के चलते गोलों की मांग में तेजी आई है। वहीं बाजार में 400 से 1400 रुपये प्रति किलोग्राम तक मिठाइयां बिकीं। काजू और बादाम से बनी मिठाइयों के दाम करीब 1400 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। देशी घी से बनी मिठाइयां करीब एक हजार रुपये प्रति किलोग्राम और रिफाइंड तेल से बनी

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