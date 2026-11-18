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शाहजहांपुर: सूखे कुएं में मिला युवक का सिर कटा शव, बैग में मिले आधार कार्ड ने उलझाई गुत्थी
शाहजहांपुर के कलान क्षेत्र के गांव सिउड़ी में मंगलवार को एक खेत के सूखे कुएं से युवक का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास मिले बैग में कपड़ों और अन्य सामान के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिली। आधार कार्ड पर दर्ज नाम के व्यक्ति के परिजनों को बुलाकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने शव को पहचानने से इन्कार कर दिया।
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