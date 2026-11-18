विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, नसीम ट्रक चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उन्हें शराब पीने की आदत थी। अधिक शराब पीने पर पत्नी और परिवार के लोगों के टोकने पर वह अक्सर नाराज हो जाते थे। सोमवार को उनकी पत्नी संजू बच्चों के साथ हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र में एक रिश्तेदार के यहां दावत में शामिल होने गई थीं। घर पर नसीम अकेले थे।देर रात पड़ोसियों ने दूसरी मंजिल पर बने टिनशेड में नसीम का शव बल्ली से लटका देखा। उन्होंने इसकी सूचना उनकी पत्नी को दी। रात करीब पौने दो बजे पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। तहरीर मिलने पर मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद